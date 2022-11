Aggrediscono e rapinano un transessuale che si prostituiva, portandogli via 220 euro. Due uomini sono finiti arrestati dalla squadra mobile di Salerno in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale salernitano su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini. I due destinatari dell’ordinanza sono adesso sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero aggredito il transessuale portandogli via la borsa che aveva con sé, contenente la somma di 220 euro e altri effetti personali.

Ennesima aggressione, dunque, ai danni di un appartenente alla comunità Lgbt, un trans nel caso, che spesso aggrediti più per diversità che per mera rapina.