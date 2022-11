E’ stata stilata l’agenda del 2030, nei prossimi 10 anni la Campania è pronta a fare il balzo di qualità. Cosa si può migliorare sul nostro territorio? Ecco il parere degli esperti. A moderare l’ultimo dibattito è stata la giornalista Carmen Cretoso. La nuova agenda 2030 è una promessa per i leader politici, è stata sottoscritta il 25 settembre del 2015 da 193 paesi del mondo.

Il primo ad intervenire è il fondatore di NaStartUp Antonio Prigiobbo , tracciando la sua idea di sostenibilità. Il progetto iniziale è quello di fondare una startup, creando un opportunità lavorativa per tutti. Nel primo anno (2019) infatti già molte persone dall’estero, era entusiasmati all’idea di venire a Napoli.

Conclude: “le startup siano le principali testimoni della creatività in ognuno di noi”.

Valentina Raffone referente di Plastic Free, ha sostenuto l’importanza per l’ambiente e per il territorio. Nel corso degli ultimi anni, nelle scuole campane gli attivisti con una campagna di sensibilizzazione, hanno invitato il personale scolastico e agli alunni, a non utilizzare più la plastica, poiché non rispetta le normative ambientali.

Il biologo e naturalista Gennaro Barbato, sottolinea come il processo storico abbia determinato l’inquinamento ambientale. I giovani, i finanziamenti e la meritocrazia solo alla base del suo pensiero ideologico.

Lo scrittore Tonino Scala, sostiene che il tema principale del dibattito, sia quella legata alle poche assunzioni nel nostro paese e il PNRR dovrebbe essere la sorgente principale per le nuove generazioni. “Al sud siamo riusciti ad ottenere solo il 40% dei fondi destinati per il mezzogiorno”, dichiara cosi lo scrittore. Nel corso della sua dissertazione si è sentito profondamente addolorato per la situazione che sta attraversando la nostra regione.