«In Italia si è fatto molto sul Pnrr per quanto riguarda l’evasione fiscale, con molta concretezza e indicazioni e non ci sono segnali che questo capitolo sia cambiato». Nel giorno in cui la discussa norma che limita l’obbligo di utilizzare il pos ai pagamenti superiori a 60 euro sembra aver trovato la sua collocazione finale all’interno del testo della Manovra bollinato dalla ragioneria e firmato ieri dal presidente della Repubblica, a garantire sulla bontà delle intenzioni del governo italiano è proprio Sergio Mattarella.

Pos, l’obbligo rimane sopra i 60 euro

Da Berna, dove si trova in visita ufficiale, il Capo dello Stato ha infatti chiarito che il contrasto all’evasione fiscale resta assolutamente centrale all’interno del Piano di ripresa e resilienza italiano, nel totale rispetto delle “pietre miliari” previste da Bruxelles e nonostante i dubbi avanzati nei giorni scorsi dalla Ue. Tant’è che durante la conferenza stampa congiunta con il presidente svizzero Ignazio Cassis, Mattarella ha invitato tutti ad essere cauti nel definire l’Italia «maglia nera» sul tema dell’evasione. Ai giornalisti ha infatti chiesto prudenza: «Sono sempre diffidente quando sento queste definizioni: “maglia nera” o “ultimo in classifica”. Generalmente nascono da criteri difformi da paese a paese e quindi sono sempre stato refrattario all’uso di queste definizioni così sostanzialmente a-scientifiche».