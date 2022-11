Alfonsino Spa lancia il servizio di home delivery a San Giuseppe Vesuviano, dando la possibilità di avere a casa – e dovunque si voglia – i migliori ristoranti della città in modo semplice e immediato, tramite applicazione o, in alternativa, utilizzando la chat di Facebook Messenger – con consegna veloce in 30 minuti. La società prosegue, in questo modo, la propria crescita sul territorio nazionale, consolidando la posizione di leadership sul suolo campano, con l’obiettivo ulteriore di diventare primo riferimento in Italia per le consegne rapide nei piccoli e medi centri abitati.

“Questo lancio rafforza la nostra presenza in Campania evidenziando, allo stesso tempo, la bontà del percorso di espansione e rimarcando la maturità del settore in Italia” – afferma Domenico Pascarella, Presidente e CMO di Alfonsino – “i consumatori delle città medio-piccole, infatti, scelgono sempre più spesso servizi che offrono rapidità e personalizzazione“. Pascarella ricorda, poi, come l’obiettivo finale di Alfonsino sia quello di “creare connessioni di valore tra le persone, dando soddisfazione alle loro necessità attraverso un servizio qualitativo e diversificato”.

Nata a Caserta nel 2016 dall’intuito congiunto di Domenico Pascarella, Carmine Iodice e Armando Cipriani, il servizio di Alfonsino S.p.A. è attivo, su scala nazionale, in oltre 200 comuni dove la società effettua consegne rapide attraverso una flotta di oltre 1.200 corrieri. A San Giuseppe Vesuviano Alfonsino è alla ricerca di 35 drivers.

Come candidarsi

Nella prospettiva di ottimizzare al meglio l’efficienza del servizio, la società prevede di assumere a San Giuseppe Vesuviano nei prossimi mesi – tramite regolare contratto di collaborazione – circa 35 nuovi drivers. Nell’ottica di uno sviluppo rapido del servizio, la ricerca delle risorse sul territorio rimarrà sempre attiva.Per candidarsi come drivers, gli interessati possono compilare il form https://alfonsino.delivery/driver.

Fin dalla sua nascita Alfonsino ha caratterizzato la sua attività per un approccio attento nei confronti della figura del driver. Con Alfonsino, infatti, il collaboratore può scegliere quando lavorare, selezionando data e ora direttamente in app, ricevendo pagamenti settimanali e un driver kit gratuito.