L’amministrazione Lo Sapio ha deliberato, a firma dell’assessore alle Politiche Sociali Vincenzo Mazzetti, l’utilizzo dei PUC, impegnando i percettori del “Reddito di Cittadinanza” in due gruppi di 15 persone. I primi 15 percettori da ieri mattina sono collocati all’ingresso delle scuole del territorio di Pompei. Gli altri 15 daranno il loro contributo per il verde pubblico. Il loro impegno è dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno.

Nell’ambito dei “Patti per il lavoro” e per l’inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere “Progetti Utili alla Collettività” (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune. Per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.