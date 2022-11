A Nola una maxi-scarpa rossa contro la violenza sulle donne

Una maxi scarpa rossa in cartapesta, la tecnica utilizzata da secoli per rivestire i Gigli patrimonio dell’umanita’ Unesco, campeggia a piazza Duomo, a Nola, all’ingresso del municipio, e sara’ lo sfondo davanti al quale 14 sindaci dell’Ambito N23 parteciperanno al flash mob, insieme con 500 bambini delle scuole di Nola, Saviano, Visciano e Tufino. La manifestazone è organizzata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento e’ per domani mattina, quando, a partire della 9,30 sara’ presente l’info point mobile del centro antiviolenza dell’ambito sociale del quale fanno parte 14 amministrazioni comunali napoletane con Nola capofila.

Alle 11 e’ prevista invece la mobilitazione di massa all’insegna del claim “Contro ogni violenza #FacciamoRete”. L’iniziativa chiude una settimana di eventi a tema organizzati nel territorio nolano in collaborazione tra primi cittadini e con il consigliere comunale di Nola Francesco Cantalupo, delegato all’Ambito N23.

“Oltre gli slogan e la circostanze abbiamo voluto testimoniare il nostro impegno concreto verso un tema che merita grande attenzione. Nessuno di noi puo’ girarsi dall’altra parte rispetto a un fenomeno che proprio grazie alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed alle misure di sostegno alle vittime di violenza mostra un incoraggiante, anche se lieve, calo”, sottolinea il sindaco di Nola, Carlo Buonauro.