A Napoli il convegno psicoanalitico sulla figura di Lacan

La scuola di psicoanalisi del forum del campo lacaniano italiana (Epfcl-Italia) terrà domani, sabato 12 novembre a Napoli, nella sala delle conferenze dell’hotel San Francesco al Monte, al Corso Vittorio Emanuele II, un convegno nazionale sul tema: “La clinica psicoanalitica. Lacan, oggi?”. Il convegno è stato organizzato dalla dott.ssa Eva Orlando, psicoanalista a Napoli e inoltre presidente dell’Epfcl-Italia, in collaborazione con l’istituto di formazione e abilitazione alla psicoterapia psicoanalitica di orientamento lacaniano icles, istituto per la clinica dei legami sociali, presidente prof.ssa Mariateresa Maiocchi psicoanalista a Milano.

I temi

Il convegno discuterà in particolare sullo statuto della clinica nel campo della psicoanalisi a partire dalla lezione di Jacques Lacan, e del suo insegnamento, per il quale la psicoanalisi si situa al di là della clinica in ragione del fatto che essa punta alla singolarità del desiderio del soggetto. Si tratterà, allora, di discutere, e di mettere a fuoco, questioni delicate sia sul piano etico che sul piano degli atti che ha da compiere l’analista nel setting analitico; cos’è un fatto analitico? Chi è clinico? E cosa fa un clinico? Cosa incontrano oggi nella loro pratica clinica gli psicoanalisti che non incontravano ieri, ad esempio, Freud o Lacan?

I tre tavoli

A queste domande proveranno quindi a dar risposta, in tre distinte discussioni, gli psicoanalisti partecipanti al convegno: 1°) l’attualità della clinica sotto transfert (coordinata dal dott. Mario Bottone, psicologo e psicoanalista); 2°) la clinica del desiderio e contesti limite: la scommessa di lacan (coordinata dalla dott.ssa Laura De Capraris, psichiatra e psicoanalista; 3°) la clinica dell’inseparabile, il taglio del sintomo (coordinata dalla dott.ssa Ambra Proietti, psicologa e psicoanalista). Al convegno ci saranno tra gli altri, gli interventi di Luis Izcovich, psicoanalista a Parigi, sul tema “da dove viene il savoifaire dell’analista”, e di Anita Izcovich, psicoanalista a Parigi, sul tema “gli enigmi del desiderio”. Concluderanno i lavori, domenica 13, la dott.ssa Martina Colledani e la presidente Epfcl-Italia Eva Orlando.