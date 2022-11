E’ una corsa contro il tempo a Ischia per la ricerca degli ultimi 4 dispersi visto che nei prossimi giorni è prevista nuovamente pioggia sull’isola e il maltempo, come hanno spiegato già i soccorritori, complicherebbe di molto le operazioni di ricerca. Attualmente sono 8 le vittime accertate della frana che ha colpito Casamicciola. Tra le macerie invase dal fango di ciò che resta della casa, i soccorritori hanno trovato il corpo di Michele Monti, 15 anni, di Francesco, 11 anni, e Maria Teresa Monti, di 6 anni. E qui si presume che si trovino i genitori Gianluca Monti e Valentina Castagna. Le ricerche si concentrano sulla sommità, dove era la casa, per una zona a cono, lungo la discesa della frana di duecento metri fino a mare.

Chi manca

Ancora più difficile la localizzazione degli altri due dispersi, il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e di un’altra giovane donna, Mariateresa Arcamone, in quanto i punti di riferimento di dove si trovassero – hanno spiegato i soccorritori – sono più incerti. Tra le altre vittime accertate della frana, un neonato di 22 giorni. Il primo corpo senza vita ritrovato è quello di Eleonora Sirabella, 31 anni, commessa di Lacco Ameno; poi trovati Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, la moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e il loro figlio Giovangiuseppe, nato lo scorso 4 novembre. Trovata senza vita anche Nikolinca Gancheva Blagova, 58enne di nazionalità bulgara.

Gli sfollati

Sono 30 le abitazioni che risultano coinvolte nella frana di Casamicciola sull’isola di Ischia, e oltre 250 le persone sfollate. Nel caso in cui fosse necessario, la popolazione potrebbe essere evacuata a scopo precauzionale e sistemata in strutture ricettive, ha spiegato ieri in una conferenza stampa a Casamicciola dal prefetto di Napoli Claudio Palomba. Intanto la Procura, che indaga per disastro colposo, va avanti nelle indagini per ora contro ignoti mentre giovedì prossimo, 1 dicembre, alle 11,30 il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, terrà una informativa in Senato sui fatti di Ischia.