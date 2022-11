Perché aumentano ancora gli stipendi a Dicembre per tanti milioni di italiani? Il prossimo mese di dicembre cessano i loro effetti le misure approvate dall’ex governo Draghi per garantire aumenti degli stipendi dei lavoratori italiani, approvate a causa di un momento particolarmente delicato e complesso della storia economica del nostro Paese, e per continuare a garantire ai lavoratori italiani un crescente potere di acquisto contro un’inflazione che continua a salire e costi della vita e dei beni di largo consumo che continuano ad aumentare. Ma a dicembre si attendono ulteriori aumenti degli stipendi. Vediamo perché.

Aumenti previsti a dicembre per tredicesima e decontribuzione

Ulteriore aumento di 2.400 euro a sorpresa per stipendi dicembre

E altri 2.100 euro solo per alcune centinaia di migliaia di italiani

Gli aumenti degli stipendi attesi per dicembre, si sa, dipendono da decontribuzione al 2% (per chi ha redditi entro i 35mila euro riferiti al 2021) ancora in vigore (da ottobre a dicembre), riconoscimento dei relativi arretrati da luglio a settembre, e pagamento della tredicesima, sul cui rateo di applica anche la decontribuzione al 2%.

E’ chiaro quindi come gli stipendi a dicembre se generalmente sono sempre più alti fino al doppio per il pagamento annuale delle tredicesima, a cui spesso di aggiungono premi riconosciuti da singole aziende, quest’anno saranno ancor più alti per decontribuzione, arretrati ma anche detassazione welfare, valida nei casi in cui le aziende riconoscano ai lavoratori benefit aziendali, come buoni pasto, buoni spesa, buoni carburanti, ecc.

Gli esempi

Per fare un esempio concreto di aumento dello stipendio, in generale, fino a fine anno per decontribuzione e arretati, chi prende uno stipendio di 1.200 euro al mese avrà un aumento complessivo fino a dicembre di 72 euro a cui aggiungere ulteriori 72 euro per i tre mesi di arretrati di luglio, agosto e settembre, per un totale di 144 euro in più solo per decontribuzioni e arretrati, senza considerare che prendendo uno stipendio di 1.200 euro avrebbe diritto a novembre a ricevere anche il bonus una tantum di 150 euro, se si soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.

Chi prende uno stipendio di 1.400 euro avrà un aumento mensile totale fino a dicembre e compreso di arretrati di 168 euro di aumento in busta paga fino a fine anno, mentre chi prende uno stipendio di 2mila euro al mese avrà un aumento complessivo di 240 euro compresi di arretrati.

A decontribuzione e arretrati si aggiungono ulteriori aumenti dovuti, come accennato, alla detassazione welfare, vale a dire cancellando le tasse applicate sui benefit ai lavoratori concessi (se concessi) dalle aziende e per cui è stato previsto un raddoppio della soglia esentasse, passata da 258 a 516 euro.

Oltre ai motivi per cui si attendono aumenti degli stipendi delle pensioni a dicembre, ci sono due motivi per cui a sorpresa gli stipendi a dicembre saranno più alti. Il primo motivo è l’aumento della detassazione per i benefit aziendali, che potrebbe salire, passando dai circa 600 euro attuali a ben 3mila euro.

Si tratta, dunque, di un ulteriore aumento di 2.400 euro perché il governo Meloni pensa alla possibilità di permettere alle imprese di erogare premi ai dipendenti fino a 3.000 euro l’anno totalmente esentasse, per sostenere ancor di più i lavoratori. La novità di aumento fino a 3.000 euro vale per chi ha retribuzioni fino a 80mila euro.

E altri 2.100 euro solo per alcune centinaia di migliaia di italiani

A sorpresa, poi, per alcune centinaia di migliaia di italiani sono previsti ulteriori aumenti di 2.100 euro. Stiamo parlando dei lavoratori della scuola: le ultime notizie confermano, infatti, il rinnovo del Ccnl della scuola che prevede aumenti di 100 euro lordi entro Natale più 2mila euro di arretrati.

In particolare, il rinnovo del contratto della scuola prevede subito un aumento medio di 100 euro lordi entro Natale a cui si aggiungere gli arretrati per circa 2mila euro ma anche di più per alcuni, che il prossimo mese di dicembre si sommeranno a normale stipendio percepito e tredicesima. Ciò significa, dunque, che per i lavoratori della scuola, gli stipendi di dicembre saranno alti più del doppio del solito.

