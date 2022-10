Zanzare ancora almeno fino a Natale: quest’anno vivranno e pungeranno di più

Le zanzare, la cui presenza un tempo era legata alla bella stagione, sono ancora diffuse nel nostro Paese, dal Nord al Sud. Le temperature di ottobre, superiori alla media, infatti, si rivelano ideali per la loro proliferazione. E, stando alle previsioni meteorologiche, il domani si annuncia tutt’altro che roseo: le zanzare potrebbero continuare a deporre uova e pungere fino a Natale.

Senza trascurare la presenza di specie aliene, resistenti al freddo, come quella giapponese e quella coreana. Ciò ovviamente comporta rischi anche in termini di salute. Questi piccoli insetti possono trasmettere più malattie, tra Dengue – sono stati individuati due casi in provincia di Bologna – e virus West Nile, che recentemente ha colpito cavalli e polli nel Casertano. Il problema è evidente e quella che potrebbe sembrare un’eccezione pare essersi fatta già regola.