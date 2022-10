A Bacoli si sono conclusi i lavori del Wedding Planner in tour. “Le istituzioni saranno al fianco delle associazioni che si occupano di wedding ed eventi”. Gli operatori del settore possono tirare un sospiro di sollievo.

E’ stato sostanzialmente questo il comune denominatore che ha accompagnato le quattro giornate dell’edizione del Wedding Planner in tour. L’evento è stato realizzato principalmente per promuovere l’area flegrea ed è stato organizzato da Associazione Italiana Wedding Planner. Con l’ausilio del comune di Napoli, il Consiglio regionale della Campania, il comune di Bacoli e l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Un appuntamento che ha fatto conoscere alle rispettive realtà amministrative il modo di operare degli specialisti. La prima giornata si è tenuta nella sede del Consiglio Regionale, si sono intervallati nel corso di quest’ultima, una serie di incontri tra le istituzioni e gli esperti del settore.

“Questo è un settore a cui sono molto interessata perché è un settore economico in crescita (ha spiegato l’assessora regionale Armida Filippelli) . L’idea che stiamo cercando di costruire è quella che diventi un settore che vada di pari passo con la cultura per dire a tutti che la Campania ha dei giacimenti culturali unici al mondo e che siamo pronti affinché ognuno organizzi il proprio matrimonio nella storia. Nella nostra Regione – conclude – abbiamo dei parchi archeologici, delle bellezze paesaggistiche un’enogastronomia unica, fattori che dobbiamo solo comunicare”

E’ intervenuto anche il consigliere Giovanni Porcelli: “L’obiettivo è quello di portare coppie italiane e straniere sui nostri territori per i matrimoni. Per aumentare l’indotto e che di conseguenza produce una ricchezza importante per l’intera Nazione. Questo tipo di iniziative (conclude Porcelli) servono a valorizzare anche i nostri territori e nel caso di specie soprattutto l’area flegrea”.

“Siamo una città, un territorio a vocazione wedding ed avere sul nostro territorio questo momento di approfondimento ci permette di poter puntare sempre più sullo sviluppo sostenibile e sapere che questo settore è pronto a potersi confrontare con questo territorio che è magico ed unico”. Ha detto il sindaco di Bacoli, Josy della Ragione, che ha ospitato due giornate del Wedding Planner in Tour mettendo a disposizione il parco della Casina Vanvitelliana