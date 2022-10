Era uscito di casa nella serata di ieri per andare in cerca di castagne ma a distanza di alcune ore non aveva fatto rientro per la cena. Pietro Rotondò, di 84 anni, lo hanno trovato all’alba di oggi, riverso a terra, ormai senza vita, a non molta distanza dalla strada, in località «Parantoro» nel comune di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Il decesso sarebbe provocato da un improvviso malore. I familiari di Rotondò non vedendolo rientrare in serata hanno segnalato la scomparsa e verso le 21 di ieri una squadra di tecnici della stazione Sila Camigliatello del soccorso alpino e speleologico Calabria (Sasc), attivata dalla Centrale operativa del 112, si è subito recata sul posto ed ha avviato le ricerche.

Alle operazioni di setaccio della zona hanno partecipato i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della stazione di Cosenza e i vigili del fuoco. Alle cinque di stamane sono stati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico Calabria a trovare l’anziano ormai privo di vita.