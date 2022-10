Usura, droga, corruzione e un vero e proprio sodalizio criminale scoperto e stroncato a Fuorigrotta. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno infatti eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, a carico di 11 persone, gravemente indiziate – a vario titolo – di usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Così hanno sgominato il sodalizio Baratto-Volpe a Fuorigrotta, che rientrava nella sfera di influenza della cosiddetta “Alleanza di Secondigliano” o “il Sistema”. Tra gli indagati spicca un appartenente all’Arma dei carabinieri, indiziato di corruzione per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Nel corso delle indagini, inoltre, sono stati documentati ben 9 casi di usura ai danni di esercenti attività imprenditoriali (tra cui un noto ex calciatore del calcio Napoli), a fronte dei quali gli indagati avrebbero applicato tassi di interesse variabili tra il 25% ed il 40%.

Figura anche l’ex calciatore azzurro Giuseppe Bruscolotti – difensore del Napoli guidato da Diego Armando Maradona, al quale cedette la fascia di capitano – tra le vittime del giro di usura scoperto dai carabinieri che all’alba hanno eseguito undici provvedimenti cautelari. Le vittime dell’usura erano costrette a pagare tassi di interesse variabili tra il 25% ed il 40%.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, e i destinatari sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

L’elenco dei destinatari:

1. BARATTO Mario, nato a Napoli 30.08.1959, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari e indagato per i delitti di cui agli artt. 73 DPR 309/90 e 416 bis.1 c.p.;

2. BUCOLO Giuseppe, nato Catania il 27.3.1966, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari e indagato per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p.;

3. GRAZIANO Umberto, nato Napoli il 12.09.1987, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere e indagato per i delitti di cui agli artt. 73 DPR 309/90 e 416 bis.1 c.p.;

4. SCARCA Michele, nato Napoli il 13.03.1990, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere e indagato per i delitti di cui agli artt. 644 e 416 bis.1 c.p.;

5. SCALA Gennaro, nato Napoli il 12.12.1966, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari e indagato per i delitti di cui agli artt. 73 DPR 309/90 e 416 bis.1 c.p.;

6. STAIANO Gaetano, nato Napoli il 12.10.1954, destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. e indagato per i delitti di cui all’art. 10 della l.n. 497/74;

7. STRAIANO Patrizio, nato Napoli il 21.04.1991, destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. e indagato per i delitti di cui all’art. 10 della l.n. 497/74;

Gli altri

8. TRAPANESE Vittoria, nata Napoli il 23.02.1974, destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari e indagata per i delitti di cui agli artt. 73 DPR 309/90 e 416 bis.1 c.p.;

9. VOLPE Alessandro, nato Napoli il 12.03.1983, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere e indagato per i delitti di cui agli artt. 73 DPR 309/90 e 416 bis.1 c.p.;

10. VOLPE Angelo, nato Napoli il 05.07.1967, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere e indagato per i delitti di cui agli artt. 644 e 416 bis.1 c.p.;

11. VOLPE Gennaro, nato Napoli il 05.08.1981, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere e indagato per i delitti di cui agli artt. 10 della l.n. 497/74, 73 DPR 309/90 e 416 bis.1 c.p..