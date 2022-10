Università di Salerno: nuovi autobus dai Paesi Vesuviani: i link e gli orari

Con la ripresa di tutte le attività accademiche in presenza, coincidente con l’inizio dei corsi del primo semestre, i collegamenti dei comuni vesuviani con il campus universitario di Fisciano risultano altamente sottodimensionati rispetto all’utenza. Tra i disagi più frequenti c’è l’assenza di corse in tarda mattinata e il sovraffollamento dei pochi autobus disponibili. I primi interventi in merito sono partiti proprio dall’ateneo grazie alle segnalazioni degli studenti e sono frutto di un grande lavoro di squadra con la Regione Campania e le aziende di trasporto.

Le reazioni

“In seguito alle nostre interlocuzioni con il prof. Stefano De Luca (delegato del Rettore ai Trasporti), l’EAV presieduta da Umberto De Gregorio ha istituito nuove corse per i comuni vesuviani” dichiara il consigliere degli studenti Raffaele Massa, da sempre attivo nel settore del trasporto pubblico universitario.

Grazie all’intervento dell’ateneo e della rappresentanza Studenti Unisa, è aggiunto un nuovo autobus per la corsa Ottaviano/Fisciano delle ore 7.15 e per la prima volta è istituita una seconda corsa Ottaviano/Fisciano alle ore 9.30.

Modificato il percorso della corsa in partenza del campus di Lancusi per Palma Campania delle 14.15 con passaggio su Striano e Poggiomarino nonché della corsa per Palma Campania delle 16.30 con passaggio su Striano, Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano.

“Invito sin da subito ad utilizzare queste nuove corse messe a disposizione perché la partecipazione è il migliore tutela dei diritti, in primis quello allo studio. Tra le nostre priorità abbiamo sempre avuto l’aggiunta di nuove corse da e verso campus Unisa con l’obiettivo di migliorare la condizione del TPL dei paesi vesuviani e di ridurre i tanti disagi per gli studenti. L’ateneo, grazie al modulo per le segnalazioni dell’utenza, ha messo a disposizione di tutti un validissimo strumento per arginare e contenere i disagi di 35mila studenti” conclude Massa.

Il modulo di segnalazione è disponibile sul sito unisa.it al link: https://forms.gle/nw9KxAdGqPcjVTER8

I nuovi orari degli autobus universitari EAV sono disponibili qui: https://www.eavsrl.it/web/sites/default/files/eavbus/COLLEGAMENTI_UNIV.FISCIANO.pdf