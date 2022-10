Un incidente stradale si è consumato tra le 7 e le 8 sulla provinciale 57 all’altezza di Torre Mosto (Venezia). L’impatto è stato terribile. Si contano 2 vittime, tra cui Vincenzo Viscardi 44enne di Acerra.

Nell’incidente si registrano anche altre 2 persone rimaste ferite. Le due vittime in questione sono Vincenzo Viscardi 44 enne di Acerra e Faier Benedini, un ragazzo diciannovenne residente a San Daniele del Friuli.

Il 44enne di Acerra si era trasferito al nord in cerca di occupazione, il triste destino ha voluto che fosse vittima di una terribile collisione. Abitava a San Paolo, una frazione del comune di Morsano Al Tagliamento, nel Friuli Venezia Giulia. Nel terribile impatto lascia due figli e sua moglie.

I vigli del fuoco sono accorsi sul posto, per effettuare il primo sopralluogo e prestare le prime cure mediche. Visto che i veicoli erano accartocciati tra di loro, sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza dei mezzi e per estrarre le persone che si trovavano in mezzo alle carcasse dei veicoli. A cui si sono aggiunti i sanitari del 118 e il commando dei carabinieri del posto.

Purtroppo il decesso di entrambi le persone, (tra cui il 44enne di Acerra) è stato dichiarato direttamente sul posto, a nulla è valso lo sforzo dell’equipe medica giunta sul posto. Era stato chiamato anche un elicottero, per favorire in un lasso minore di tempo il trasporto delle persone rimaste coinvolte nella tremenda collisione.

Mentre il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Ca’Foncello di Treviso ULLS 2. Era appena uscito di casa con la sua bicicletta, rimasta completamente distrutta dopo l’episodio.

L’autista che portava la betoniera non ha subito particolari conseguenze fisiche, è rimasto illeso dopo l’accaduto. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, poiché necessita di un’accurata ricostruzione.

Il corpo dell’uomo di Acerra sarà presto riportato ai suoi familiari per dargli l’ultimo saluto.