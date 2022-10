Un uomo si è recato nell’Ospedale del Mare a Napoli. Minaccia gli infermieri “dovete visitarmi subito”. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Si è lamentato con il personale medico, perché a suo dire non era stato inserito correttamente nella lista d’attesa, intimando il personale medico sanitario a visitarlo subito. Costatando che la richiesta non è stata esaudita dagli infermieri, li ha minacciati pesantemente.

Per sedare gli animi dell’uomo di 48 anni sono accorsi gli agenti di polizia di Napoli. Ora l’uomo deve rispondere dei rispettivi reati, violenza e minaccia al Pubblico Ufficiale, per fortuna il personale medico non ha subito percosse.

L’episodio increscioso è accaduto in serata all’Ospedale del Mare di Ponticelli. L’uomo si è introdotto all’interno della struttura ospedaliera, pretendendo di essere visitato, fin quando non si sono udite delle urla nel pronto soccorso. Che hanno destato particolare preoccupazione, qualcuno prima che la situazione degenerasse, ha alzato la cornetta telefonica, chiamando le forze dell’ordine.

La Centrale Operativa di Napoli ha fatto subito intervenire gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale che hanno bloccato la furia dell’uomo. Hanno ricostruito la vicenda raccogliendo le testimonianze del personale medico sanitario, dalla prima ricostruzione, era a piede libero. Ora l’individuo dovrà rispondere di violenza e minacce a Pubblico Ufficiale.