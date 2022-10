Un morto e 8 feriti in codice rosso nel tragico incidente sulla Statale

È di un morto e otto feriti il bilancio dell’incidente avvenuto sulla Cilentana nella serata di ieri, sabato 1 ottobre. Un sinistro stradale in seguito al quale ha perso la vita il 46enne Giuseppe La Greca, di Acciarioli. L’incidente, avvenuto all’altezza di Lustra Cilento, si è verificato alle 20 circa, non lontano dallo svincolo di Omignano e ha visto coinvolte ben cinque automobili. Una vera e propria carambola che è costata la vita al 46enne Giuseppe La Greca il quale si trovava alla guida di una Peugeot. La dinamica del sinistro non è ancora del tutto chiara, ma stando ad una prima ricostruzione pare che l’auto di La Greca abbia fatto un testacoda, coinvolgendo altre quattro automobili che in quel momento transitavano in zona.

Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi, con ben otto ambulanze intervenute oltre a carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e agli agenti della Polizia Stradale. I soccorritori si sono trovati difronte ad un cumulo di lamiere: si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per estrarre i feriti dalle lamiere.

I feriti sono stati sottoposti alle cure del caso da parte dei medici dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate in seguito al violento impatto si sono rivelate fatali per l’uomo, morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare dopo l’incidente.