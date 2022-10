Si consuma una tragedia a Caivano, un signore di 41 anni perde la vita. E’ sceso dalla propria macchina forse a causa di un guasto al motore. L’impatto gli è stato fatale.



L’incidente è avvenuto sulla Statale 7 bis. L’uomo era originario di Giugliano in Campania. La disamina dell’accaduto è ancora tutta da verificare. L’arteria stradale interessata dopo l’episodio è rimasta paralizzata per un incolonnamento.

Non è chiaro ancora se l’uomo è sceso dalla macchina per un malfunzionamento tecnico o perché è stato tamponato da un’altra vettura che sfrecciava ad alta velocità. La cosa certa che nel momento in cui è sceso dalla macchina è stato letteralmente sobbalzato morendo sul colpo. Il violento impatto si è registrato al chilometro 29.700 della strada statale 7 bis, precisamente all’altezza di Caivano. L’uscita di Nola è stata chiusa subito dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, il pronto soccorso e gli addetti dell’ANAS, visto che sulla tratta si è creato velocemente un cordone di macchine, congestionando non di poco la viabilità. Il percorso obbligato per poter proseguire verso quella direzione resta l’A1.

Non è il primo episodio tragico dichiarano quelli dell’ANAS, passata alle cronache nere, come la strada statale della paura, per chi si trova a percorrerla. Visto l’elevata incidenza di mortalità dopo che si verifica un incidente. Per risalire all’ultimo episodio in cui ha perso la vita un’altra persona, non bisogna andare molto a ritroso. Basta avvolgere il nastro a qualche giorno fa. Quando una macchina è stata schiacciata tra due camion articolati.

Li in quel caso a perdere la vita è stato il conducente dell’auto, morto a causa della compressione del suo corpo in mezzo alle lamiere della sua autovettura. Pure in quella circostanza nulla sono valsi i soccorsi, perché l’uomo è morto subito dopo essere stato tamponato.