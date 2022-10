Un 15enne è stato accoltellato questa mattina a Miano, quartiere della zona nord di Napoli. L’accoltellamento è avvenuto in via Caprera; non è ancora chiaro se il fatto sia successo all’interno o nei pressi di una scuola, la sede succursale dell’Ipseoa “Duca di Buonvicino”. Il giovane ha riportato ferite al braccio e alla schiena ed è stato portato all’ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. Indaga la Polizia.

A dare la notizia l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che comunica:

“Ci giunge notizia che nell’istituto Duca di Buonvicino a Miano (Na) uno studente 16enne sembrerebbe sia finito accoltellato con più colpi di fendente da un suo coetaneo . Sul posto 2 ambulanze 118 , una di queste lo sta trasportando in ospedale per le cure del caso, codice rosso. Presso la scuola sono intervenute 3 volanti della polizia che provvederanno ad identificare l’aggressore , si parla di tentato omicidio….per lui si apriranno le porte del carcere di Nisida.

11:58. Il ragazzo ,vittima della brutale aggressione, è vivo ed è ricoverato al codice rosso del Cardarelli , naturalmente in stato di shock.

12:16 si parla di diversi colpi di arma bianca al volto ed al torace, il ragazzo comunque è responsivo e cosciente.