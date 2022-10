C’è chi non crede ai dischi volanti dei cartoni e chi si aspetta alieni alla E.T., ma una cosa è certa: secondo il Cufom, ovvero il centro ufologico mediterraneo, questa estate sarebbero diversi gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati sulla penisola. Tante le segnalazioni da tutt’Italia: Sardegna, Toscana, Sicilia, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Molise, Basilicata e tante altre.

Gli avvistamenti, moltissimi questa estate, sono interessanti al punto, che se ne parlerà anche al convegno di Fragneto Monforte “Ufo sulla terra e nel sistema solare. Sono extraterrestri?”, domenica 9 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione, presso la sala consiliare del Comune, durante il XXXIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, con la presenza di ufologi di fama internazionale.

In ogni caso, alcuni degli avvistamenti di cui si parla, comunica il presidente Angelo Carannante, sono ancora oggetto di indagini. Il motto del cufom, infatti, è “uno sguardo al cielo e piedi ben piantati a terra”.

Gli avvistamenti

Ad Ischia, il 19 luglio 2022, ore 21:30, un turista belga ha visto e filmato, da un terrazzo di un hotel con panoramica sul mare, un ufo velocissimo, rosso fiammeggiante e sferico che sembrava una ruota dentellata, che ha sorvolato anche le isole circostanti, arrivando fino all’altezza di Napoli e poi è tornato indietro.