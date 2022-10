Il calendario dei pagamenti INPS di novembre presenta importanti novità per lavoratori e pensionati, con busta paga e cedolino pensione più pesanti, grazie al Bonus 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter (Decreto Legge n. 144/20220), come sostegno al caro vita. Ci sono poi gli accrediti delle altre prestazioni previdenziali a cadenza mensile. Vediamo in dettaglio le date di tutti pagamenti INPS di novembre 2022.

Bonus 150 euro: quando sarà accreditato?

Il Bonus da 150 euro previsto dal Decreto Aiuti Ter contro il caro vita viene erogato ai pensionati, percettori di assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, a coloro i quali ricevono un trattamento di accompagnamento alla pensione, nonché a lavoratori e lavoratrici dipendenti.

L’accredito è previsto nel mese di novembre, insieme alla retribuzione mensile (circolare INPS n. 116/2022) e al cedolino pensione, automaticamente, senza necessità di presentare domanda. L’indennità una tantum esentasse viene corrisposta anche a coloro che sono part-time, mentre restano esclusi coloro che hanno una retribuzione imponibile superiore ai 1.538 euro.

Il Bonus 150 euro deve essere richiesto all’INPS dalle altre categorie di aventi diritto (con reddito 2021 inferiore ai 20mila euro), quali: lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, dottorandi e assegnisti di ricerca (con assegno attivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50), lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel corso del 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

RdC e Pdc: quando arrivano i pagamenti di novembre?

Molti ci chiedono quando viene accreditata la mensilità di novembre 2022 del Reddito di Cittadinanza. Come sempre per le ricariche delle card RdC e PdC ci sono due date da tenere a mente:

i nuovi beneficiari della Pensione di Cittadinanza o del Reddito di Cittadinanza (o coloro che lo hanno rinnovato) riceveranno il primo accredito intorno al 15 novembre ;

della Pensione di Cittadinanza o del Reddito di Cittadinanza (o coloro che lo hanno rinnovato) riceveranno il primo accredito intorno al ; chi ha già ricevuto almeno una mensilità, riceverà la ricarica entro il 27 novembre.

Anche per i percettori di RdC e PdC è previsto l’accredito dell’indennità una tantum di 150 euro, ma solo uno a nucleo familiare (articolo 19 decreto “Aiuti ter”), quindi se un altro componente ne ha già diritto perché rientra in altra categoria beneficiaria, l’indennità non sarà erogata.

Quando iniziano a pagare l’Assegno Unico?

L’Assegno Unico Universale per figli a carico è una delle novità che ha preso il via nel corso del 2022 e, in particolare, da marzo. Per quanto riguarda il pagamento dell’Assegno Unico di novembre, sarà pagato dall’INPS entro il 17 novembre a per coloro che hanno fatto domanda a gennaio e febbraio 2022 ed entro fine mese a coloro che hanno presentato domanda entro ottobre (non sono previsti arretrati, che spettavano solo in caso di invio della domanda entro giugno).

Quando pagheranno le pensioni INPS a novembre?

Il pagamento delle pensioni INPS di novembre 2022 prende il via tra il 2 e l’8 novembre 2022 per chi ha scelto di riscuotere la pensione in contanti, presso uno sportello postale, essendo il 1° novembre un giorno festivo. La riscossione allo sportello è sempre scaglionata per cognome. L’accredito sul conto corrente o carta di credito, per chi ha scelto questa opzione, avverrà dal 2 novembre.

Ricordiamo che anche per il mese di novembre è previsto l’anticipo della perequazione delle pensioni che sarebbe spettato a partire da gennaio, pertanto il cedolino pensione sarà più alto del 2% rispetto a quello percepito fino a settembre. L’anticipo è identificato dalla voce “Incremento D.L. Aiuti bis” e spetta a coloro che hanno un trattamento pensionistico mensile complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro e con incremento di salvaguardia per pensioni fino a 2.744,44 euro (circolare INPS n° 114/2022).

Per effetto dell’inflazione che è ritoccata al rialzo (1,9% rispetto all’1,7% calcolato dall’INPS a inizio anno, nel cedolino pensione di novembre è inoltre accreditato il relativo conguaglio.

NASpI novembre 2022, quando arrivano i pagamenti INPS?

L’accredito della NASpI novembre 2022, non segue un calendario unificato per tutti. Il pagamento dell’indennità di disoccupazione, concessa a chi ha perso la propria occupazione in maniera non volontaria, dipende infatti dal momento in cui è presentata domanda e dalla residenza del titolare. Solitamente l’INPS comunica la data dei pagamenti relativi alla NASpI ai rispettivi titolari nel loro Fascicolo Previdenziale, accessibile mediante credenziali SPID, CIE e CNS. Generalmente, tuttavia, i pagamenti arrivano entro metà mese.

Per verificare l’accredito di un pagamento INPS e la data di erogazione è possibile accedere ai servizi online dell’Istituto e in particolare al servizio “Stato di un pagamento” con credenziali SPID, CIE o CNS. Entrando nella sezione “Prestazioni e servizi” è possibile ricercare il pagamento al quale si è interessato e visualizzarne tutti i dettagli.

fonte pmi.it