Tutti i Bonus in scadenza a fine anno: bisogna subito fare domanda

Dalla casa ai trasporti, mancano ormai pochi mesi alla fine dell’anno e sono tanti i bonus e le agevolazioni introdotte dal governo che si avviano verso la scadenza e che potrebbero subire ulteriori modifiche con la legge di bilancio del nuovo governo. Per alcuni è già prevista una proroga, come ad esempio per alcuni bonus edilizi o il bonus mobili ed elettrodomestici. Altre agevolazioni sono invece lasciate fuori, a partire dal Superbonus o il bonus facciate.

Fino al 31 dicembre 2022

Superbonus

Scadrà alla fine dell’anno, il 31 dicembre 2022, il Superbonus per gli edifici unifamiliari, se alla data del 30 settembre 2022 è ultimato almeno il 30% dei lavori. Mentre per i lavori edilizi intrapresi nelle zone colpite dal terremoto è concessa una proroga del 110% fino al 31 dicembre 2025.

Dopo alcuni rimaneggiamenti da parte del governo Draghi, il 6 luglio scorso il nuovo testo del Superbonus 110% è stato approvato alla Camera. Tra le nuove misure è stato allargato il raggio d’azione delle cessioni (per un massimo di quattro), ma non è stata concessa nessuna proroga.

Il decreto aiuti bis ha poi introdotto alcune novità sulla responsabilità per la cessione dei crediti per il superbonus e gli altri bonus edilizi che avverrà solo in caso di violazione con dolo o colpa grave. Per maggiore chiarezza l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33/E (qui il link pdf) con le novità in merito alla cessione o allo sconto in fattura dei bonus edilizi.

Bonus facciate

Sempre nel campo dei bonus edilizi, scadrà il 31 dicembre 2022 anche la detrazione del 60% sulle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici situati nei centri storici e nelle aree già edificate delle città nelle zone A (centri storici), B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) dei piani regolatori (come da decreto ministeriale n. 1444/1968) e zone ad esse assimilabili. Per il 2022 le quote del Bonus facciate dovranno essere ripartite in dieci quote annuali e non prevede un limite di spesa.

Bonus trasporti

Partito il primo settembre scorso, il Bonus trasporti ha riscosso subito un grande successo. Il credito di 60 euro per acquistare abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico è però in scadenza sempre alla fine dell’anno, il 31 dicembre 2022. La misura è stata introdotta dal decreto aiuti ed è stata rifinanziata sia dal bis che dal ter, per un totale di 190 milioni di euro.

Bonus tv e decoder

In scadenza il 31 dicembre anche il Bonus tv e decoder, l’agevolazione, con valore fino a 30 euro, per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC). Da ottobre è stato alzato a 50 euro.

Gli over 70, con assegno pensionistico sotto i 20mila euro, possono ricevere il decoder (con costo massimo di 30 euro) direttamente a casa.

Altri bonus in scadenza

Per i giovani c’è ancora la possibilità di usare il bonus casa riservato agli under 36 con Isee massimo fino a 40mila euro. In scadenza ci sono anche tutte le agevolazioni per le famiglie: il bonus asilo nido, per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare a favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche; il bonus bebè, l’assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

fonte confcommercio.it