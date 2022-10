Trovato il cadavere di un uomo di 45 anni nella frazione di Pascarola provincia di Caivano

Tutta la comunità di Caivano è sotto shock. A Pascarola in un piccolo appezzamento di terra è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 45 anni. Gli organi inquirenti aprono il faldone delle indagini.

Il corpo stato ritrovato nella frazione di Pascarola in un terreno agricolo domenica 9 ottobre. La scientifica è intervenuta sul posto, ma non è stato possibile nei primi rilevamenti a risalire alle generalità della vittima, poiché il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Poco prima di morire l’uomo non indossava nessun capo d’abbigliamento. Seguiranno ulteriori approfondimenti medico scientifici per poter reperire una mappatura completa della vittima.

Probabilmente il cadavere è stato ritrovato su segnalazione degli abitanti della frazione di Pascarola. Allertati da un olezzo sospetto proveniente proprio da quel lotto di terra, situato vicino ad una scuola elementare e a ridosso di un cavalcavia.

L’area in cui è stato ritrovato il cadavere, è stata tempestivamente recintata e delimitata dai militari dell’Arma, per favorire il regolare svolgimento delle indagini. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo si sarebbe dileguato lo scorso 3 ottobre, mentre si trovava nell’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore.

Le forze dell’ordine hanno raccolto alcune notizie proprio nell’ospedale in cui era ricoverato. Secondo cui l’uomo si trovava in cura nel reparto di psichiatria ed era residente nelle palazzine del parco verde di Caivano.

Nei prossimi giorni gli organi inquirenti batteranno anche la pista familiare della vittima, per capire se ci sono delle responsabilità soggettive. Attualmente non si può escludere l’ipotesi che il decesso sia sopraggiunto per cause naturali. L’attività investigativa risulta essere ancora in corso.