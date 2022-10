Dopo 20 giorni dal ritrovamento del cadavere di Alejandro Daniel Cabral, trans di origini argentine, è finito arrestato un 35enne con l’accusa di omicidio. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne italiano per l’omicidio della transessuale di origini argentine trovata morta in una camera d’albergo ad Ardea, in località Marina Tor San Lorenzo, il 5 ottobre scorso, per motivi ancora da chiarire.

Quanto accaduto aveva profondamente scosso l’intera comunità, inoltre l’omicidio era apparso subito molto sospetto, considerando soprattutto la quotidianità della vittima, la quale non conduceva un tenore di vita che desse particolarmente nell’occhio, né aveva alcun tipo di legame personale con alcun residente locale.