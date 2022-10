Tremila euro per ogni figlio: il nuovo Bonus per le famiglie – a chi spetta

Oggi le famiglie sono a caccia di bonus perché con la durissima stangata dell’inflazione e andare avanti diventa sempre più difficile. Le famiglie italiane stanno subendo con grande durezza il rincaro continuo dei costi ma oggi arriva un bonus da €3000 per ogni figlio che si annuncia effettivamente come il bonus più ricco in assoluto per i figli a carico. Le famiglie con i figli a carico oggi hanno una estrema difficoltà ad andare avanti.

Aiuto forte per le famiglie con i figli a carico

Infatti sono proprio le famiglie con i figli a carico che ovviamente devono sostenere le spese più forti. Quando si hanno i figli a carico le spese non finiscono mai e con i rincari che ci sono ultimamente sono troppe le famiglie a finire in difficoltà. Purtroppo lo stato Italiano eroga pochissimi aiuti per le famiglie con i figli e quindi i pochi che ci sono vanno assolutamente sfruttati. Tra l’altro quest’anno è cambiato tutto con l’arrivo dell’assegno unico. Infatti fino all’anno scorso i bonus per le famiglie con i figli a carico erano molteplici. Per esempio l’anno scorso comunque c’era il bonus bebè premio alla nascita da 800€ e c’erano anche gli assegni familiari.

Bonus 3000 euro si cumula con assegno unico

Ma con l’arrivo dell’assegno unico le famiglie hanno il vantaggio di avere una cifra chiara e sempre uguale ogni mese, ma anche lo svantaggio di aver perso tanti bonus che comunque erano utili. Innanzitutto c’è da sottolineare una buona notizia sull’assegno unico universale. Infatti proprio l’assegno unico universale dall’anno prossimo dovrebbe aumentare del 50%. Questo è stato annunciato proprio da Giorgia Meloni che nel suo progetto di politiche a sostegno della natalità ha messo proprio l’aumento del 50% dell’assegno unico, al posto dell’aumento dell’8% promesso da Draghi. Ma il bonus da €3000 che si può richiedere per ogni figlio entro la fine dell’anno è proprio il bonus nido. Infatti il bonus nido eroga addirittura fino a €3.000 per rimborsare le spese del nido.

Come chiedere il bonus ed entro quando

Sia i nidi pubblici che quelli privati possono essere agevolati da questo ricchissimo bonus. Ad essere coperte dal bonus nido saranno 11 mensilità del pagamento del nido. Dunque dall’inizio di questo anno di nido fino al mese di luglio ogni mese potrà essere tranquillamente coperto. Sia i nidi pubblici che quelli privati possono beneficiare di questo bonus e dunque il rimborso mese per mese si può avere fino a luglio, ma la domanda va fatta entro la fine dell’anno.

fonte ilovetrading.it