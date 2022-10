A Ottaviano, un uomo è finito travolto e ucciso da un Suv guidato da un pirata della strada. È il drammatico episodio avvenuto in via Di Prisco. La vittima stava probabilmente attraversando la strada quando è stato raggiunto e centrato in pieno da un’automobilista alla guida di una macchina di grossa cilindrata. Il conducente, dopo l’impatto, è scappato facendo perdere le proprie tracce. Il pedone è rimasto a terra agonizzante. Successivamente sono arrivati i soccorsi, su segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio. Per l’uomo, purtroppo, non c’era più niente da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

La vittima è un 44enne di origine dell’Europa dell’Est che viveva con moglie e figli nella frazione di San Gennarello, sempre nel comune di Ottaviano. Era benvoluto e conosciuto nella cittadina all’ombra del Vesuvio. Sul caso indagano i carabinieri, che passeranno al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona alla ricerca del responsabile.