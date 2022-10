Versa in gravissime una donna di 58 anni di Mercogliano investita mentre attraversava via Fontana San Nicola, nella città alle falde di Montevergine. Si trova ricoverata nell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. E’ stata soccorsa da un’ambulanza del 118. Stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Mercogliano, che sono subito intervenuti sul posto per raccogliere tutti gli elementi necessari per definire la dinamica esatta dell’incidente stradale. La 58enne è stata travolta da una Fiat Panda. Si stanno cercando anche eventuali testimonianze che potrebbero rivelarsi utili per capire la sequenza del sinistro. La donna è costantemente monitorata dai medici del Moscati.

Poche ora prima un’altra donna era stata investita da un’auto nella centralissima piazza Kennedy ad Avellino. Fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Notevole, ovviamente, lo spavento.