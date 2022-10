Dramma ieri mattina nel centro di Pomigliano d’Arco. Una donna di 80 anni è deceduta dopo un tragico volo dal balcone dell’appartamento dove vive. La tragedia si è consumata pochi minuti prima delle 8, in un condominio di via Lecce, strada che collega il centralissimo viale Alfa dalla zona dei locali. Ancora da chiarire le cause del dramma sul quale sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione, giunti prontamente sul posto insieme all’equipe del servizio di emergenza.

Quando l’ambulanza del 118 è arrivata della zona della tragedia non c’era già più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’anziana. I carabinieri della caserma pomiglianese hanno provveduto ad allertare il magistrato di turno della Procura di Nola per eventuali esami.