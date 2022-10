Torre Annunziata, trovato cadavere nel palazzo crollato

Un cadavere in avanzata condizione di decomposizione è trovato a Torre Annunziata in via Rampe Nunziante, all’interno del palazzo abbandonato il cui crollo parziale provocò nel luglio di cinque anni fa la morte di otto persone. A fare la scoperta, nel pomeriggio di ieri, sono stati gli agenti del locale commissariato di polizia, che ora insieme alla Procura oplontina indagano per provare a risalire all’identità della vittima e alle ragioni del decesso che, stando allo stato del corpo, risalirebbero ad alcuni mesi fa.

Sui resti con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia. Al momento gli inquirenti non si sbilanciano, anche se si propende per la tesi che si possa trattare di un senzatetto che avrebbe trovato riparo nella parte che rimaneva dell’immobile, totalmente sgomberato dopo il crollo del 2017, che potrebbe essere rimasto stroncato da un malore o da una overdose di droga.