Torna l’estate al Sud: oltre 30 gradi

Da oggi e per tutta la settimana dunque largo al sole e soprattutto a un deciso aumento delle temperature, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con valori che durante le ore piu’ calde potrebbero schizzare fin quasi verso i 25/26 C, in citta’ come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nel corso delle ore centrali del giorno non sono esclusi picchi localmente oltre i 30 C sulle Isole Maggiori. Va segnalata inoltre la possibilita’ del ritorno della nebbia su alcuni settori dell’Italia: a causa della mancanza di vento e dell’umidita’ nei bassi strati dell’atmosfera (dopo le piogge di questi giorni) torneranno probabilmente le nebbie specialmente sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro, piu’ probabili tra martedi’ e giovedi’.

Queste condizioni meteo di tempo stabile e asciutto dovrebbero accompagnarci quantomeno fino al successivo weekend. Nel dettaglio, lunedi’ 3. Al nord: bel tempo e caldo. Centro: molte nubi sulle Adriatiche, isolati piovaschi. Al sud: bel tempo e caldo. Martedi’ 4. Al nord: alternanza tra nubi e schiarite in un contesto sempre asciutto. Centro: tutto sole. Al sud: isolati piovaschi sulla Sicilia meridionale, sole altrove. Mercoledi’ 5. Al nord: piu’ nubi sulle zone di pianura, soleggiato altrove. In centro: bel tempo e caldo. Al Sud: tutto sole e clima caldo. Tendenza: nei giorni successivi proseguira’ il dominio anticiclonico, possibili foschie mattutine sulle zone pianeggianti del Nord e sulle valli del Centro. Sempre soleggiato e asciutto altrove.