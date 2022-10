E’ successo all’incrocio con la stradale 162. Un uomo che camminava a piedi è stato colpito in pieno da un motociclista. I due sono morti sul colpo dopo il terribile impatto. Grave anche una ragazza.

Sono tutt’ora aperte le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. E’ avvenuto ad Afragola nella tarda serata di ieri, causando la morte di due persone e il ferimento grave di una donna, oltre che svariati problemi legati alla viabilità e al transito dei mezzi. L’A1 in direzione Roma è rimasta completamente bloccata dopo il terribile episodio.

L’uomo stava camminando a piedi, quando ad un certo punto è stato letteralmente falciato da una moto. In sella al motociclo vi erano un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 22, la giovane è stata subito trasportata in codice rosso all’Ospedale del Mare, le sue condizioni fisiche restano piuttosto preoccupanti. Dell’altro uomo attualmente non si dispongono di molte informazioni.

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari provenienti dall’Asl Napoli 1 e dall’Asl Napoli 3 sud. Ai due uomini riversi al suolo sono state praticate tutte le manovre del caso, tra le quali anche la tecnica di rianimazione cardiopolmonare, ma senza successo. I sanitari sostengono che sono morti nel violento impatto.

Adesso le autorità competenti cercheranno di chiarire la posizione dell’uomo che transitava a piedi, soprattutto perché proprio su un tratto cosi pericoloso come quello autostradale.