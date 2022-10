«Mammina mia ti amo e ti amerò per sempre». La dedica di Giusy Attanasio, famosa cantante neomelodica, alla sua mamma Vincenza Criscuolo, morta oggi a causa di una brutta malattia. «Stavamo lottando da due anni e mezzo. Ho fatto l’inverosimile, lottando insieme a lei questa battaglia maledetta, ma non ci sono riuscita a salvarla». Domani alle 11, i funerali nella parrocchia san Massimiliano Kolbe in Giugliano.

Due anni e mezzo di battaglia, insieme, sempre. La Attanasio condivide ogni istante della sua vita sui social «le cose belle, ma purtroppo anche le cose brutte». La cantante condivide così su Facebook un selfie con l’amata madre per dedicarle un ultimo saluto e per «dare notizia anche a tutti gli amici e parenti! ».