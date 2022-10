Un bambino è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in serata lungo la variante che collega Mirabella Eclano a Grottaminarda. Il piccolo era in auto con i genitori, pure finiti in ospedale. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Nel grave sinistro sono rimasti ferite in tutto cinque persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda e alcune ambulanze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza fai caschi rossi. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di soccorso.

Ancora uno schianto terribile e che per adesso non si è rivelato fatale per nessuno.