Temporali in Campania: forti disagi e strade chiuse

Forti disagi, a causa del maltempo, si stanno registrando nel Cilento, zona a sud di Salerno. Oggi pomeriggio, convocata dalla Prefettura di Salerno in modalita’ videoconferenza, si e’ svolta una riunione operativa presieduta dal Prefetto, Francesco Russo, per “fare il punto” della situazione. Nella zona costiera del Cilento precipitazioni di forte intensita’ hanno colpito, tra la tarda mattinata e tutto il pomeriggio di oggi, con violenza i comuni di Pollica, Montecorice e San Mauro Cilento. Al momento, si legge in una nota della Prefettura, non sono state registrate particolari criticita’ sotto il profilo di danni alle persone ma sono stati segnalati diversi fenomeni franosi legati al dissesto idrogeologico di alcuni costoni rocciosi che stanno creando forti disagi alla viabilita’ della zona.

Segnalati altresi’ allagamenti, che attualmente sono in via di risoluzione. La Provincia di Salerno ha predisposto un presidio stradale lungo la ex S.S. 267 all’altezza di Pollica, localita’ Acciaroli, per inibire il traffico nel tratto che va da Pollica fino ad Agnone. In particolare si e’ disposta l’inibizione al transito temporanea per le prossime 12 ore nelle seguenti arterie stradali: S.R. ex S.S. 267 dal km 32+500 al km 37; S.P. 133 intera tratta; S.P. 15 dal km 35+200 al km 40+470 (innesto S.R. 267). La Sala operativa regionale ha inviato volontari di protezione civile per coadiuvare le forze in campo nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza la viabilita’. Il Prefetto ha invitato la popolazione locale a non muoversi dalle proprie abitazioni delle zone interessate.