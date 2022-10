Le sigarette non si potranno pagare con il bancomat. «I tabaccai saranno esentati dall’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda i tabacchi ed i valori bollati», è stato annunciato alla categoria nel corso del T2000 in Tour di Catania, secondo una nota della Federazione italiana tabaccai. Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, avrebbe, secondo quanto annunciato, completato l’istruttoria propedeutica all’esenzione dall’obbligo.

«Siamo molto soddisfatti – dice il presidente nazionale Mario Antonelli – È questa un’istanza che portiamo avanti senza risparmio di energie da molto tempo». «La bassa marginalità di questi prodotti e servizi infatti – conclude Antonelli – mal si concilia con i costi dei transazione della moneta elettronica».