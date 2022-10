Presentato questa mattina il nuovo servizio di sosta oraria nelle strisce blu che sarà attivo a partire dal prossimo 10 ottobre. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Antonio Diplomatico, l’assessore al ramo Luca Giordano e una rappresentanza della società Publiparking, aggiudicataria dell’appalto.

«A differenza di quanto si possa immaginare, il servizio è pensato per garantire le attività commerciali e i residenti. Purtroppo esiste un problema di parcheggio selvaggio o di sosta permanente che non consente ai cittadini di parcheggiare in prossimità di negozi o delle case di parenti e amici». Ha affermato l’assessore Giordano, aggiungendo: «La tariffa, accessibile a tutti, è la più bassa dell’intero comprensorio».

Sul rilancio del commercio si è soffermato il primo cittadino: «È nostra intenzione tutelare gli imprenditori locali. Liberare gli stalli occupati da anni va nella direzione di poter consentire un parcheggio più agevole ai loro clienti con un costo irrisorio». Ha spiegato Antonio Diplomatico, sottolineando «l’importanza di creare condizioni affinché i cittadini possano spostarsi e sostare nella nostra città senza alcun tipo di problema. Da alcune settimane sono iniziati i lavori della nuova area a ridosso di piazza Pace che, siamo sicuri, darà un impulso positivo all’intera zona».

Dalla società Publiparking hanno fatto sapere che «nei primi giorni di servizio i 5 ausiliari informeranno i cittadini e spiegheranno il funzionamento dei parcometri e delle app, distribuendo anche brochure informative. Solo dopo inizieranno a lasciare ammonimenti per la sosta e, quindi, multe».

Come funziona.

Diverse le novità che riguarderanno residenti e non che vorranno sostare, in particolare, al centro cittadino nell’area compresa tra piazza Vergas e piazza Pace. Si dovrà pagare tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con una tariffa oraria di 60 centesimi di euro, mentre quella minima è di 50 centesimi.

Sono 3 le zone di riferimento:

– Zona A: Piazza Vargas/Circumvesuviana

– Zona B1: via Diaz, via Della Rocca, piazza Vargas, via Garibaldi, via Bellini

– Zona B2: via San Felice, via S.T. Cirillo, piazza Pace, via Papa Giovanni XXIII, via Gramsci, via Matteotti, largo Piccolomini, via Zurlo, via Vittorio Emanuele

I cittadini potranno perfezionare il pagamento utilizzando i parcometri già installati, digitando la targa della propria auto o il numero dello stallo e pagando con monete, carte di credito o con Ripark, la carta distribuita da Publiparking. Oppure, attraverso Sms, o alcune app dedicate come Telepass Pay, Phonzie e Nino.

Non ci sarà bisogno di esporre il tagliando: gli ausiliari della sosta potranno verificare la regolarità del pagamento attraverso i palmari in dotazione.

Sono previsti due tipi di abbonamento: quello per residenti (fruibile solo nelle rispettive zone di residenza, tra le aree B1 o B2) e quello per pendolari (che potranno sostare esclusivamente nel parcheggio della stazione Eav di piazza Vargas).