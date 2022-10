Scatta l’allarme sicurezza a Sarno, dove nel giro di pochi giorni si sono registrati fatti inquietanti: auto parcheggiate devastate e spari tra la folla. In quell’occasione un uomo è stato anche ferito. I residenti sono spaventati. Ennesimo episodio preoccupante che si registra sul territorio salernitano nel giro di pochi giorni. Scatta così l’allarme sicurezza e un incontro con il prefetto e la Questura. Solo pochi giorni fa si sono registrati spari tra la folla: in quella circostanza rimase ferita una persona.

In mattinata invece la segnalazione di tre auto parcheggiate che sono state devastate. Un’immagine che non fa star tranquilli i residenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la scientifica per i rilievi del caso. Poi sono stati interrogati i proprietari della auto prese di mira. All’interno di un veicolo è stato trovato anche un coltello. Per adesso non si esclude alcuna pista, si cerca di capire se le auto siano state prese di mira a caso o ci sia dietro un vero motivo specifico. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza.

Il sindaco

Il sindaco Giuseppe Canfora ha detto la sua su questi fatti inquietanti: “Le forze dell’ordine sono fortemente presenti ed operative su tutto il territorio, con operazioni anche complesse ed a loro va il mio è plauso. Un dato è che la giustizia, in termini di pene, non mi pare dia risposte adeguate. Intanto alla luce di tutti questi episodi, chiederò incontro con prefetto e questore”.