Sparatoria a Sarno, uomo gambizzato davanti ai bambini

“Quanto accaduto venerdì pomeriggio a Sarno è terribile. Una sparatoria in pieno giorno, a pochi passi da una scuola e da un parco giochi. Un uomo è stato gambizzato, ma poteva andare peggio. Ormai non c’è più limite al peggio. Siamo tornati nel Far West, dove si gira per strada armati e si esplodono colpi di pistola come se nulla fosse, senza pensare alle conseguenze, senza la paura di essere scoperti o arrestati. Una situazione estremamente pericolosa alla quale va posto un freno immediatamente. Continuiamo a chiedere senza sosta al governo centrale oltre che a Prefetture e Questure di incentivare i controlli per le strade e di aumentare le pattuglie. Serve una repressione forte, occorre riportare la sicurezza nelle città, ma bisogna farlo in fretta”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, commentando quanto accaduto a Sarno venerdì pomeriggio.

Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sull’accaduto indaga la polizia. Si indaga per chiarire i fatti.