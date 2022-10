Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Nolano: trovate vetture rubate in autonoleggio

Via Romano a Scisciano, è qui che è segnalata un’auto rubata. Giunti sul posto, i poliziotti non trovano la vettura ma notano una persona che ha alcuni cavi tra le mani per ricaricare la batteria e che sta tentando di mettere in moto una macchina in un’area adibita a deposito, presenti anche altri due uomini e alcuni veicoli parcheggiati. Dai controlli risulta che la vettura in questione è rubata anche se la targa risulta essere quella di un altro veicolo. Ancora: gli agenti effettuano un altro controllo in via Reviglione a Saviano in un autonoleggio gestito da uno dei tre uomini fermati poco prima e trovano altre due autovetture, di cui una con telaio alterato e l’altra con targa e telaio non corrispondenti.

Così 50enne di Scisciano, un 48enne di Somma Vesuviana e un 40enne di Sant’Anastasia, tutti con precedenti di polizia, vengono denunciati per ricettazione. E, il più giovane tra loro, anche per riciclaggio e per violazioni in materia di norme ambientali. Sequestrati autonoleggio e veicoli.