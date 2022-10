Aperta un’indagine sulla morte di Annamaria Cerciello, la 35enne di Somma Vesuviana deceduta nelle scorse ore dopo quello che si configura come un possibile caso di malasanità. La giovane donna si era presentata all’ospedale Cardarelli per un dolore al collo ma era stata dimessa dopo una visita. Poche ore dopo il ritorno a casa subito la tragedia. Ha accusato un malore che l’ha portata al decesso nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

La famiglia ha presentato denuncia all’autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Nola, competente per materia visto che la denuncia è stata presentata a Somma, città di residenza della donna, ha disposto l’acquisizione della cartella clinica e il sequestro della salma. Sul corpo di Annamaria Cerciello sarà effettuato l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. Dolore in città dove la famiglia è molto conosciuta: il marito ha un salone di parrucchiere.