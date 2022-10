Smontano auto rubata, presi in due di San Giuseppe Vesuviano

Il segnale del gps localizzava l’auto in Via Archi augustei, nella città di Sant’Anastasia.

Era stata rubata il giorno stesso in un comune dell’hinterland napoletano. I carabinieri della stazione locale hanno raccolto la segnalazione e sorpreso due persone in un capannone che smontavano una jeep compass. Attorno a loro parti di carrozzeria di svariati veicoli e tanti attrezzi. Una piccola officina dove le auto rubate venivano cannibalizzate per la vendita dei pezzi di ricambio. A finire in manette per riciclaggio Mario e Giuseppe Maione, 34 anni il primo 47 il secondo entrambi di San Giuseppe Vesuviano.

Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il veicolo sarà restituito al legittimo proprietario. Continuano gli accertamenti per risalire all’origine degli altri pezzi rinvenuti.