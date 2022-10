Due donne arrestate dai Carabinieri a Volla in provincia di Napoli dopo essere trovate in possesso di 3617 pacchetti di sigarette di contrabbando, inscatolati e nascosti in un bunker simile a quelli utilizzati dai latitanti. I Carabinieri hanno scoperto una piccola botola nascosta nel pavimento, coperta da un tappeto verde, da tavoli e sedie di plastica. All’interno del vano, dotato anche di un sistema di illuminazione, decine di pacchi di sigarette di vari marchi esteri e nazionali per un totale di oltre 72 kg. A finire in manette, arrestate dai Carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale, una 52enne e un’incensurata di 22 anni, ora sottoposte ai domiciliari.

Continuano i sequestri di sigarette di contrabbando. Negli ultimi giorni sono avvenute varie operazioni in tal senso con notevoli quantità di “bionde” trovare e tolte dal mercato nero del commercio.