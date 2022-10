Si allontana dalla casa famiglia ​e si uccide dandosi fuoco

Si è allontanato dalla casa famiglia per anziani dove risiedeva e si è tolto la vita dandosi fuoco. La tragedia si è consumata a San Sossio Baronia. A mettere in atto il drammatico piano un uomo di 79 anni. Ha lasciato in accappatoio la struttura e a qualche centinaio di metri si è cosparso di alcol. Poi con dei fiammiferi ha appiccato il fuoco. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Nonostante la rapidità d’intervento, per il 79enne era ormai troppo tardi. Indagini in corso per chiarire ogni aspetto della triste vicenda.

Sempre in Irpinia Auto a fuoco durante la notte a Forino. Le fiamme si sono propagate a un altro veicolo, alla facciata della chiesa davanti alla quale era parcheggiata e alla cabina dell’Enel, che è stata danneggiata. Ciò ha provocato un blackout in una larga fetta del paese. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire quanto avvenuto in via Murato.