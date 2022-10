Sgominato un clan di camorra specializzato in contrabbando e spaccio

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Napoli e in provincia in esecuzione di un‘ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione, reati tutti aggravati dal metodo mafioso. Appartengono tutte allo stesso clan.

Appena all’alba altra retata a Fuorigrotta con esponenti di un clan locale tutti imputati per usura. Tra gli arrestati anche un luogotenente dei carabinieri. Tra le vittime degli strozzini anche l’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, detto “palo ‘e fierr'”.