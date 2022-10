Sequestrata e picchiata dal fidanzato con un gancio da macelleria

Sequestrata, riempita di botte e salvata dalla polizia. È la storia di una ragazza di Ischia, vittima della folle violenza del fidanzato e che ora si trova in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli a Ischia. La giovane deve probabilmente la vita all’intervento di una volante dell’ufficio controllo del territorio del commissariato dell’isola che, stanotte, è intervenuta in una abitazione nella zona del Testaccio del comune di Barano, dopo la chiamata di alcuni giovani che avevano tentato di salvarla.

La vicenda

Sono ripetute le percosse del fidanzato, un tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine. Il mese scorso aveva aggredito un uomo con un cacciavite, solo perchè lo aveva “guardato male”. Inutili i tentavi di soccorso da parte di alcuni giovani che sono finiti minacciati dal ragazzo che con un gancio da macelleria li aveva allontanati.

L’uomo ha poi condotto a forza la ragazza nella sua casa e, oltre a minacciara di morte, l’ha percossa più volte con violenza procurandole fratture multiple al volto. All’arrivo degli agenti ha dapprima negato di essere in compagnia della donna, poi si è barricato in casa tanto che i poliziotti hanno dovuto sfondare la porta per entrare e poi vincere la resistenza dell’uomo, che è finito arrestato.

Dopo essere stata liberata la donna è stata trasportata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato vaste tumefazioni al volto, oltre alle fratture, riservandosi la prognosi. Non è chiaro se la donna fosse incinta: nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori esami per accertarlo e se le percosse abbiano provocato un eventuale aborto.