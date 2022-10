La scuola per le famiglie è una dura stangata ma come sappiamo quest’anno i bonus scuola sono stati molto utili a tante famiglie italiane. Ma il bonus scuola non sono finiti e così è possibile richiedere altri €200. Vediamo che cosa sta succedendo. Con il rincaro delle bollette del 60% ad ottobre le famiglie italiane si sono ritrovate nei guai.

Contro la stangata della scuola

La situazione è veramente allarmante perché sono tantissime le famiglie che non riescono a pagare la bolletta della luce e del gas.

Si temono addirittura disordini sociali ma le spese per le famiglie con i figli a carico sono veramente tantissime. Quando si hanno i figli una delle stangate più forti è proprio quella della scuola. Bisogna rendersi conto che oggi le famiglie hanno difficoltà a pagare le bollette ma persino la spesa al supermercato e quindi comprare tutti i costosi libri e tutte le costose forniture scolastiche può diventare veramente una stangata insostenibile. L’agitazione nel paese cresce ma non bisogna credere che i bonus per la scuola siano finiti con il mese di settembre.

Nuovi bonus per libri e forniture scolastiche

I bonus per la scuola sono bonus veramente preziosissimi perché consentono alle famiglie entro un determinato ISEE di avere un contributo proprio per l’acquisto dei libri e delle forniture scolastiche. Infatti i libri e le forniture scolastiche arrivano a pesare molto sul bilancio di una famiglia e quindi questi bonus sono particolarmente importanti. Tra l’altro c’è da dire che il corredo scolastico è aumentato del 7% rispetto all’anno scorso e la spesa per i libri scolastici oscilla tra i 300 e i 600€ per ogni studente e quindi logicamente è chiaro che per la famiglia andare avanti sta diventando quasi impossibile.

Come chiedere i 200 euro

Ma c’è la possibilità di avere ben €200 per l’acquisto dei libri. E’ la regione Veneto ad aver messo in campo questo nuovo aiuto ma attenzione perché questi bonus sono disponibili praticamente in tutte le regioni. Per gli istituti scolastici di primo e secondo grado la regione Veneto mette in campo proprio 200€. L’ISEE per poter avere i bonus è di poco più di 10.000€. Se invece è compreso tra i 10.632,95€ e i 15.748,78 euro, il bonus da €200 scende a €150. Ad ogni modo si tratta sempre di aiuti molto importanti per le famiglie italiane, ma come dicevamo sono tante le regioni che stanno mettendo in campo i bonus scuola anche per il mese di ottobre. Quindi è sempre importante verificare anche perché gli aumenti purtroppo sono molto pesanti.

