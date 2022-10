Il maltempo sembra continuare senza sosta a Napoli e provincia. Strade allagate, forte vento che fa cedere impalcature e pioggia battente che causa la chiusura del Maschio Angioino tra la delusione dei turisti. Ma c’è chi vede nell’allerta meteo vede un’occasione di fuga dalla routine scolastica e spera in una giornata di riposo a casa:«per favore sindaco potrebbe chiudere le scuole?». È il messaggio di uno studente di San Giorgio a Cremano che ieri sera ha fatto il giro del web. «Sta piovendo troppo assai/ per favore/ spero che leggerà il mio messaggio/ grazie» e due cuoricini rossi a coronare la richiesta su Facebook.

Non solo il giovane studente non si sarebbe mai aspettato una risposta dal sindaco Giorgio Zinno, ma di certo non avrebbe mai creduto a quello che Zinno ha effettivamente scritto: «Troppo assai? E come chiudo le scuole se scrivete così? Dovreste andarci anche il pomeriggio». Quella che sembra una gag comica è solo una delle tante risposte che il sindaco sta dando agli studenti di San Giorgio che continuano a inondare la sua casella Messanger con richieste di chiudere la scuola per l’allerta meteo. Il primo cittadino si è divertito titolando il post ironicamente: «Emergenza meteo tra il serio e il faceto… e il comico».