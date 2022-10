Chi consumerà meno tra i mesi di ottobre e dicembre riceverà un bonus, direttamente in bolletta, da parte di Enel. Un’iniziativa del gruppo energetico per premiare chi risparmierà di più e adotterà comportamenti virtuosi da qui alla fine dell’anno, in un periodo che si prospetta difficile. Lo ha annunciato Francesco Starace, amministratore delegato del colosso energetico, in una conferenza stampa, spiegando di aver provato a cercare soluzioni innovative per premiare chi riuscirà a consumare meno energia in questi mesi di crisi energetica e rincari in bolletta.

Ma a quanto ammonta questo bonus? Chi taglierà i consumi vedrà in bolletta un taglio di 10 centesimi per ogni chilowattora risparmiato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il metro di paragone sono i tre mesi corrispettivi dell’anno scorso. Non sarà necessario comunicare se si vuole aderire all’iniziativa: infatti il bonus arriverà in automatico a chi di dovere nella seconda bolletta utile del 2023. Nel caso in cui il contratto sia stato stretto recentemente, i dati di questi tre mesi verranno confrontati con quelli storici del Pod, il codice identificativo del punto di fornitura.

A chi spetta

E chi ne ha diritto? Potranno ricevere il bonus (se riusciranno a consumare meno) i clienti delle forniture a prezzo fisso. Ma c’è un vincolo: il bonus potrà infatti essere erogato solo se il prezzo dell’energia supererà i 400 euro a megawattora. I prezzi sono rimasti sopra quella soglia praticamente tutta l’estate, anche se negli ultimi giorni sono a volte andati sotto.

Quanto si risparmia con il bonus? A fare un po’ di conti ci ha pensato il Sole 24 Ore, secondo cui in un trimestre una famiglia tipo che riuscirà a consumare meno potrebbe risparmiare con il bonus tra i 10 e i 20 euro. Bisogna però considerare che il bonus si ottiene quando si riducono i consumi, per cui bisogna aggiungere anche un risparmio tra i 40 e i 50 euro. Come risultato finale, insomma, una famiglia media potrebbe trovarsi fino a 70 euro in meno in bolletta per i comportamenti virtuosi.

fonte fanpage.it