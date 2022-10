Scippo a Pomigliano, donna resiste e fa fermare tre minori

Hanno tentato di strappare la borsa ad una donna di 60 anni. La vittima ha resistito e lori si sono dati alla fuga. Scattato l’allarme però sono stati rintracciati dai carabinieri e dalla polizia locale e denunciati. Il fatto è avvenuto ieri in via Roma a Pomigliano d’Arco. I protagonisti della vicenda sono tre ragazzi di appena 15 anni. I tre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, hanno tentano di strappare la borsa a tracolla della vittima ma la 60enne ha resistito. I ragazzi quindi sono fuggiti a piedi per le strade del centro cittadino. Partita la richiesta di aiuto al 112 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna e agli agenti della Polizia locale del posto di si sono messi sulle tracce dei tre minori.

Dopo pochi minuti militari e agenti hanno trovato i 3 ragazzi per strada, poco distanti dal luogo dove è avvenuto il tentato furto con strappo. Le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti e la descrizione fornita dalla vittima hanno permesso a Carabinieri e Polizia locale di identificare i tre ragazzi che sono stati denunciati.