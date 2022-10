Incidente mortale sulla statale per Agerola, ieri pomeriggio. A perdere la vita un 16enne di Castellammare di Stabia. Catello Longobardi era in sella al suo scooter e percorreva l’arteria di collegamento in discesa, in direzione Gragnano, quando si è scontrato contro un’auto che proveniva in direzione opposta. L’impatto è stato talmente violento da sbalzare il corpo del giovane motociclista sull’asfalto. Soccorso da un’ambulanza del 118, la vittima è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo in codice rosso. Ma il ragazzo è arrivato in condizioni disperate e dopo gli estremi tentativi dei medici per salvargli la vita, ne è stato dichiarato il decesso.

Sotto shock l’automobilista del veicolo contro cui si è schiantato il ragazzo in scooter. Nell’impatto – o probabilmene per evitarlo – l’autista è sbandato finendo fuori strada. Quella di ieri pomeriggio è purtroppo l’ennesima tragedia che vive il territorio che piange di continuo la morte dei suoi figli più giovani. Catello Longobardi abitava in una zona periferica a Nord di Castellammare di Stabia, in via Schito.